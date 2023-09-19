UFC официально анонсировала следующий бой Дудаковой
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Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова встретится с Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который состоится 21 октября.
В последнем поединке Дудакова встречалась с представительницей Бразилии Истелой Нунес. Бой закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде. Для Виктории эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC.
На счету Джин Ю Фрей 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых она добыла 11 побед и потерпела девять поражений.
Станет чемпионкой? Как красавица Дудакова добиралась до UFC:
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