Обновлённый рейтинг UFC: О'Мэлли и Перейра поднялись на одну строчку в рейтинге P4P
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, британец Шон О'Мэлли и бразилец Алекс Перейра поднялись на одну строчку в рейтинге P4P.
Теперь О'Мэлли идёт пятым, Перейра — 11-м. Свою позицию в рейтинге P4P потерял Макс Холлоуэй, он теперь занимает 12-е место.
Джек Делла Маддалена поднялся на две позиции в полусреднем весе. Дерек Брансон исключен из рейтингов в среднем весе, а Роуз Намаюнас убрали из минимального дивизиона.
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