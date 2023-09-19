Обновлённый рейтинг UFC: О'Мэлли и Перейра поднялись на одну строчку в рейтинге P4P

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, британец Шон О'Мэлли и бразилец Алекс Перейра поднялись на одну строчку в рейтинге P4P.

Теперь О'Мэлли идёт пятым, Перейра — 11-м. Свою позицию в рейтинге P4P потерял Макс Холлоуэй, он теперь занимает 12-е место.

Джек Делла Маддалена поднялся на две позиции в полусреднем весе. Дерек Брансон исключен из рейтингов в среднем весе, а Роуз Намаюнас убрали из минимального дивизиона.