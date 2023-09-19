«Проигравший бреется налысо». Холланд вызвал Магни на бой

Американский полусредневес UFC Кевин Холланд опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором извинился перед фанатами за своё поражение в поединке с Джеком Деллой Маддаленой, а также вызвал на бой Нила Магни.

Напомним, поединок продлился все три раунда и завершился победой Маддалены раздельным решением судей.

«Извините за этот бой, парни. Я облажался. Респект Джеку, хорошая защита, мне бы хотелось пересмотреть поединок.

Вижу, что вы все говорите о том, что я выступил плохо. Честно говоря, я действительно думал, что переработал этого чувака, но что я, чёрт возьми, об этом знаю?

Для тех, кто всё ещё со мной: как насчёт Нила Магни? Проигравший бреется налысо», — написал Холланд в социальных сетях.