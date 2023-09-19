«Я готов рисковать только ради пояса». Ган не собирается драться с Аспиналлом

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сириль Ган объяснил, почему он не собирается проводить поединок с Томом Аспиналлом.
«Я не вижу в этом никакого смысла. Я уже обсуждал этот вопрос с менеджерами. Я их очень уважаю, ведь благодаря их работе моя карьера развивается так стремительно. Моя задача — забраться на вершину, ведь я претендент номер один. Аспиналл только четвёртый в рейтинге, так что это бессмысленно, я уже доказал свою состоятельность.
Я не готов вновь рисковать без нужды. Я готов рисковать только ради пояса», — сказал Ган в интервью MMA Hour.
Напомним, в начале сентября Сириль Ган встречался с Сергеем Спиваком. Во втором раунде Ган начал разбивать Спивака силовыми ударами «по этажам», к чему последний оказался не готов, быстро отдав инициативу и уйдя в глухую защиту. Спивак попытался несколько раз подловить француза встречным ударом у сетки, однако тот не бросался с атаками, методично доведя встречу до остановки рефери.
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