Овинс Сен-Прё провалил допинг-тест

40-летний американец Овинс Сен-Прё был отстранён от боёв на шесть месяцев после проваленного допинг-теста. В пробах мочи, взятых 17 июня и 11 июля 2023 года, обнаружили метаболит андростендиона, или тестостерона.

В ходе расследования обстоятельств положительного теста Сен-Прё предоставил сотрудникам USADA свои пищевые добавки. Хотя на этикетке добавки не было указано никаких запрещённых веществ, анализ показал, что продукт содержал андростендион, соответствующий метаболиту, на который Овинс дал положительный результат. USADA смогло независимо получить запечатанный контейнер с продуктом из той же партии и подтвердило, что он также был загрязнён. Этот продукт был добавлен в список повышенного риска.

40-летний Овинс Сен-Прё проиграл 7 из 11 последних боёв, в феврале текущего года он был за 49 секунд нокаутирован Филипе Линсом.