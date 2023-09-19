Боксёр Top Dog задержан за участие в массовой драке
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Российский боксёр Игорь «Имеля» Ионов, известный по своим выступлениям в промоушене Top Dog, был задержан за участие в массовой драке в Москве, сообщает SHOT.
По сообщениям, выпивший боксёр сцепился с мужчиной в караоке-клубе из-за девушки, а на улице у заведения начал избивать его с приятелями. Драку заметила супружеская пара, вышедшая из бара и попытавшаяся вмешаться в драку. В результате, женщина попала в больницу с сотрясением мозга.
Теперь бойцу Top Dog вменяется сопротивление сотрудникам полиции при задержании и ущерб, нанесённый оборудованию и спецтранспорту полицейских.
Игорь «Имеля» Ионов — 30-летний боец полутяжёлого веса Top Dog, участвует в кулачных боях. Родом из Майкопа, до карьеры боксёра работал массажистом.
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