Боксёр Top Dog задержан за участие в массовой драке

Российский боксёр Игорь «Имеля» Ионов, известный по своим выступлениям в промоушене Top Dog, был задержан за участие в массовой драке в Москве, сообщает SHOT.

По сообщениям, выпивший боксёр сцепился с мужчиной в караоке-клубе из-за девушки, а на улице у заведения начал избивать его с приятелями. Драку заметила супружеская пара, вышедшая из бара и попытавшаяся вмешаться в драку. В результате, женщина попала в больницу с сотрясением мозга.

Теперь бойцу Top Dog вменяется сопротивление сотрудникам полиции при задержании и ущерб, нанесённый оборудованию и спецтранспорту полицейских.

Игорь «Имеля» Ионов — 30-летний боец полутяжёлого веса Top Dog, участвует в кулачных боях. Родом из Майкопа, до карьеры боксёра работал массажистом.