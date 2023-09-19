«Он будет жить с этой ошибкой всю жизнь». Шевченко — о работе судьи в своём бою

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала решение судьи Майка Белла поставить счёт 10-8 в заключительном раунде её титульного поединка с Алексой Грассо, что привело к ничейному результату.
«Как я уже сказала в субботу, всё как-то двояко. С одной стороны, я очень горжусь тем, что сделала в октагоне. Я точно знаю, что три раунда в этом бою были моими. Я выиграла эти раунды. С другой стороны, некоторые моменты были совершенно несправедливыми. Определённо, счёт в последнем раунде был не 10-8. Майк Белл, он сделал несколько необъяснимых вещей, и я думаю, что весь мир хотел бы услышать объяснение. Но, с другой стороны, это не я. Он будет жить с этой ошибкой всю жизнь.
Ничего не понятно в том, почему было 10-8. Никто об этом не говорит, и я думаю, что это потому, что этому нет объяснения. Это похоже на то, что на его карточке я выигрывала три раунда, а в последнем раунде он сказал: «Боже мой, я не могу этого допустить! Я просто поменяю своё мнение и дам 10-8». В нашем спорте 10-8 — это когда боец ничего не может сделать. Он просто идёт по раунду, убегая от соперника и пытаясь выжить. Это и есть 10-8. Но в пятом раунде вы видите, что это даже близко не 10-8», — сказала Шевченко в интервью MMA Hour.
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