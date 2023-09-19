Видео драки с участием бойца Top Dog
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В сети появилось видео драки с участием бойца Top Dog Игоря «Имели» Ионова.
Боец Top Dog стал участником массовой драки:
Напомним, Ионов был задержан за участие в массовой драке в Москве.
По сообщениям, выпивший боксёр сцепился с мужчиной в караоке-клубе из-за девушки, а на улице у заведения начал избивать его с приятелями. Драку заметила супружеская пара, вышедшая из бара и попытавшаяся вмешаться в драку. В результате женщина попала в больницу с сотрясением мозга.
Теперь бойцу Top Dog вменяется сопротивление сотрудникам полиции при задержании и ущерб, нанесённый оборудованию и спецтранспорту полицейских.
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