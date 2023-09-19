Бёрнс рассказал, при каком условии он подерётся с Рахмоновым

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберт Бёрнс рассказал, в каком случае он готов будет принять бой с Шавкатом Рахмоновым.
«Я готов принять бой с Шавкатом или Ианом, если другого выбора уже не будет. К примеру, если это будет бой за титул или за звание претендента номер один. Висенте Луке — единственный, с кем я не собираюсь драться ни при каких обстоятельствах.
Что касается остальных, то с тем же Камару Усманом я бы подрался вновь, подрался бы с Шавкатом и с Ианом. Главное, чтобы у боя был смысл. Если будет достойная причина, мы подерёмся с ребятами из команды», — приводит слова Бёрнса Middle Easy.
29-летний Рахмонов одержал 17 побед в карьере, причём все они были добыты досрочно (восемь нокаутом и девять сдачей). Поражений в статистике казахстанского бойца нет. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Рахмонов победил американца Джеффа Нила техническим нокаутом в третьем раунде.
- 19 сентября 2023
-
15:50
-
14:52
-
14:30
-
14:21
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:15
-
12:51
-
12:44
-
12:20
-
11:56
-
11:07
-
11:01
-
10:30
-
10:02
-
09:49
-
09:39
-
09:31
-
07:55
-
00:55
-
00:38
-
00:03
- 18 сентября 2023
-
23:08
-
23:01
-
22:11
-
22:08
-
21:11
-
21:00
-
20:31
-
19:59
-
19:46
-
19:09
-
18:51