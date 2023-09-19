Бёрнс рассказал, при каком условии он подерётся с Рахмоновым

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберт Бёрнс рассказал, в каком случае он готов будет принять бой с Шавкатом Рахмоновым.

«Я готов принять бой с Шавкатом или Ианом, если другого выбора уже не будет. К примеру, если это будет бой за титул или за звание претендента номер один. Висенте Луке — единственный, с кем я не собираюсь драться ни при каких обстоятельствах.

Что касается остальных, то с тем же Камару Усманом я бы подрался вновь, подрался бы с Шавкатом и с Ианом. Главное, чтобы у боя был смысл. Если будет достойная причина, мы подерёмся с ребятами из команды», — приводит слова Бёрнса Middle Easy.

29-летний Рахмонов одержал 17 побед в карьере, причём все они были добыты досрочно (восемь нокаутом и девять сдачей). Поражений в статистике казахстанского бойца нет. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Рахмонов победил американца Джеффа Нила техническим нокаутом в третьем раунде.