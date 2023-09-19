Стипе Миочич рассказал, за счёт чего собирается победить Джона Джонса
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Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич рассказал о своём плане на титульный поединок со звёздным соотечественником Джоном Джонсом, который пройдёт в ноябре на турнире UFC 295.
«Мои планы на бой? Устрою ему бомбардировку ударами, буду развлекаться и делать то, что обычно.Думаю, Джонсу надо опасаться моей скорости и сильных ударов. Да, я бью намного сильнее, чем обо мне думают. И ещё я считаю, что у меня отличный интеллект. Если мой план не работает, я всегда нахожу выход и возможность поменять бой», — приводит слова Миочича MMA News.
Напомним, поединок Джона Джонса и Стипе Миочича состоится 12 ноября в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США).
Российский боец Сергей Павлович будет запасным титульного боя.
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