Бывшая жена Бивола: трус, даже развестись сам не может, чемпиону мира не хватило смелости

Бывшая супруга чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола Екатерина рассказала, как протекает её бракоразводный процесс с боксёром.

«Трус, даже развестись сам не может. Ну, что могу сказать… Чемпиону мира не хватило смелости прийти сюда, в суд. Присылает только своего представителя», — сообщила Екатерина Бивол в видео, опубликованном на её странице в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что пара решила расстаться после десяти лет семейной жизни.

32-летний Бивол является действующим чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). В последний раз он проводил защиту своего титула в ноябре 2022 года, тогда он без особых проблем одолел мексиканца Хильберто Рамиреса.