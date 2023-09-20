Физиев ответил на слова Махачева о том, что он никогда не станет топовым бойцом
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Боец UFC Рафаэль Физиев отреагировал на критику со стороны Ислама Махачева, который ранее сказал, что Физиев никогда не попадёт в топ-3 рейтинга.
«Задели ли меня слова Махачева? Меня ничего от него задеть не может, потому что я от него ничего не жду. Мы можем к нему прислушаться, потому что это чемпион, это человек, который многим всё доказал. Сейчас я буду драться с Гамротом, с грэпплером, с борцом элитного уровня. Мне самому интересно, смогу ли я остановить его, смогу ли остановить борьбу такого уровня. Если остановим — покажем тому же Исламу, что я могу бороться, могу останавливать ребят с хорошей борьбой. Хотя у меня был Мойкано с хорошим грэпплингом — он тоже «спать лёг», — приводит слова Физиева Sport24.
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