Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен соперник Алджамейна Стерлинга на турнире по грэпплингу

Стал известен соперник Алджамейна Стерлинга на турнире по грэпплингу
Аудио-версия:
Комментарии

Стал известен следующий соперник бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджамейна Стерлинга. Сообщается, что его оппонентом на турнире по грэпплингу Polaris 25 будет бывший боец UFC Майк Гранди, который провёл четыре боя в промоушене, три из которых проиграл, в том числе Мовсару Евлоеву.

Изначально соперником Стерлинга должен был стать бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Натаниэль Вуд, однако ему пришлось отказаться от участия, так как у него в октябре планируется бой в промоушене UFC.

Бой Стерлинга и Гранди состоится 30 сентября 2023 года в Уэльсе. Напомним, последним соперником Стерлинга, имевшего беспроигрышную серию из девяти боёв, стал Шон О'Мэлли, победивший своего соотечественника в титульном бою на UFC 292 техническим нокаутом в начале второго раунда.

Материалы по теме
«Дай нам драться до конца!» Чемпионский пояс со Стерлинга снял судья?
«Дай нам драться до конца!» Чемпионский пояс со Стерлинга снял судья?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android