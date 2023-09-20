Стал известен соперник Алджамейна Стерлинга на турнире по грэпплингу

Стал известен следующий соперник бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджамейна Стерлинга. Сообщается, что его оппонентом на турнире по грэпплингу Polaris 25 будет бывший боец UFC Майк Гранди, который провёл четыре боя в промоушене, три из которых проиграл, в том числе Мовсару Евлоеву.
Изначально соперником Стерлинга должен был стать бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Натаниэль Вуд, однако ему пришлось отказаться от участия, так как у него в октябре планируется бой в промоушене UFC.
Бой Стерлинга и Гранди состоится 30 сентября 2023 года в Уэльсе. Напомним, последним соперником Стерлинга, имевшего беспроигрышную серию из девяти боёв, стал Шон О'Мэлли, победивший своего соотечественника в титульном бою на UFC 292 техническим нокаутом в начале второго раунда.
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