Дана Уайт: нам придётся провести третий бой Шевченко и Грассо

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Валентина Шевченко и Алекса Грассо проведут третий бой.

«Нам придётся провести реванш. Мы это сделаем – это будет правильно. Это бой, который должен состояться, да», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.