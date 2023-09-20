Дана Уайт: нам придётся провести третий бой Шевченко и Грассо
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Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Валентина Шевченко и Алекса Грассо проведут третий бой.
«Нам придётся провести реванш. Мы это сделаем – это будет правильно. Это бой, который должен состояться, да», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.
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