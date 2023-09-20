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«Приятно было». Физиев рассказал о своей первой встрече с Хабибом Нурмагомедовым

«Приятно было». Физиев рассказал о своей первой встрече с Хабибом Нурмагомедовым
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Боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о своей первой встрече с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы пересеклись, руку пожали. Хабиб подошёл, я от него не ожидал вообще. Сказал: «Салам, как дела, удачи в бою». Он довольно тепло, от души подошёл. Приятно было. Это только запомнилось. С Исламом здоровались только. Абулманап Нурмагомедов? Мне за честь было просто подойти, руку пожать. Потому что тренер. Я поздоровался, уважение проявил», — приводит слова Физиева Sport24.

Напомним, Физиев в своём последнем поединке встречался с американцем Джастином Гэтжи и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на счету Рафаэля 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

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