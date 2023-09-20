Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он должен оказаться под следствием». Уайт раскритиковал судью боя Шевченко и Грассо

«Он должен оказаться под следствием». Уайт раскритиковал судью боя Шевченко и Грассо
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение судьи Майка Белла поставить счёт 10-8 в заключительном раунде титульного поединка между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко, что привело к ничейному результату.

«Когда я узнал, что один из судей выставил счёт 10-8, я сказал, что этот парень должен быть под следствием за это. Это самый безумный бред, который я когда-либо видел в своей жизни.

Я начал разговаривать с людьми, думаю, что завтра состоится семинар с атлетической комиссией штата Невада по поводу этого решения, так что, надеюсь, они смогут прояснить ситуацию. Особенно это касается титульных боёв — в них на карту поставлено очень многое. Не только деньги, шоу и победа, платные трансляции, чемпионство и наследие — просто в титульных боях должны участвовать лучшие из лучших», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Материалы по теме
Дана Уайт: нам придётся провести третий бой Шевченко и Грассо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android