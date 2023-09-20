Волков предложил подписчикам выбрать его следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором предложил подписчикам выбрать его следующего соперника.
«Три своих последних боя я закончил досрочно уверенными победами. Чувствую себя сильным как никогда. Пока остальные проигрывали, я учился.
Можете верить, а можете нет, но сейчас наступило моё время! В связи с этим вопрос: кого мне вызвать на поединок следующим?», — написал Волков.
Напомним, 10 сентября Волков встречался с Таем Туивасой. Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.
Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.
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