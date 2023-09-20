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Сестра Шавката Рахмонова не сможет принять участие в Dana White's Contender Series

Сестра Шавката Рахмонова не сможет принять участие в Dana White's Contender Series
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Сора Рахмонова, родная сестра непобеждённого казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова, снялась с шоу Dana White's Contender Series 64 из-за травмы.

Поединок Соры должен был состояться 26 сентября, её соперницей была назначена девушка-боец из Литвы Эрнеста Карикайте.

В активе 25-летней Рахмоновой пять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела одно поражение. В последнем бою на турнире Naiza она выиграла техническим нокаутом у Валерии Карыгиной.

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