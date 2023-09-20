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Мухаммад рассказал, как пройдёт его бой с Ковингтоном

Мухаммад рассказал, как пройдёт его бой с Ковингтоном
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад рассказал, как будет проходить его поединок с Колби Ковингтоном.

«Вот как всё будет: я буквально буду водить его всю схватку, нанося удары по лицу, затем ему станет некомфортно, он пустит в ход свой слабый проход в две ноги, я заблокирую его голову, он накинет гард, я толкну его в лицо и поднимусь в стойку. Он будет ползти ко мне на заднице, а я засмеюсь и скажу ему, чтобы поднимался. А когда мне надоест бить его по лицу – вырублю его хай-киком и буду смеяться над его неподвижным телом», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года, Ковингтон победил единогласным судейским решением звёздного соотечественника Хорхе Масвидаля.

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