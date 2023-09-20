Виталий Слипенко и Андрей Кошкин подерутся на турнире ACA 165 в Санкт-Петербурге

Первый номер рейтинга ACA, экс-чемпион АСА в полусреднем весе россиянин Виталий Слипенко проведёт свой следующий бой против соотечественника Андрея Кошкина на ACA 165 в Санкт-Петербурге 3 ноября.
Слипенко завоевал пояс чемпиона в декабре 2022 года, но в июле 2023 года потерял его, потерпев поражение решением судей в бою с Устармагомедом Гаджидаудовым. Слипенко занимает первую строчку рейтинга АСА. По итогам премии ACA Awards Виталий был признан Бойцом 2022 года. В его активе 16 побед и пять поражений.
«Сразу по окончании боя с Гаджидаудовым я сразу захотел вернуться. Потому как не весь свой потенциал реализовал в нашем бою. Мне было интересно подраться с Кошкиным, потому что он яркий ударник. Я сразу понимал, что получится крутой бой. Но тут я смогу показать, что я могу работать головой и постараюсь добыть яркую победу», — сказал Слипенко.
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