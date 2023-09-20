Россиянин Хусейн Байсангуров выступит в андеркарде Гассиева 30 сентября
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Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Хусейн Байсангуров (21-1, 19 KO) выступит в рамках совместного шоу Ural Boxing Promotions, Complete Decision и Patriot Promotions Company в Турции, которое состоится 30 сентября.
Соперником россиянина станет 33-летний местный боец Фатих Келес (17-1-1, 10 KO), 10-раундовый поединок станет соглавным событием вечера.
Хусейну Байсангурову 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Казани техническим нокаутом во втором раунде победил аргентинца Хуана Пабло ла Куадра.
Напомним, в главном событии бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев сразится со шведом Отто Валлином.
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