Россиянин Хусейн Байсангуров выступит в андеркарде Гассиева 30 сентября

Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Хусейн Байсангуров (21-1, 19 KO) выступит в рамках совместного шоу Ural Boxing Promotions, Complete Decision и Patriot Promotions Company в Турции, которое состоится 30 сентября.

Соперником россиянина станет 33-летний местный боец Фатих Келес (17-1-1, 10 KO), 10-раундовый поединок станет соглавным событием вечера.

Хусейну Байсангурову 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Казани техническим нокаутом во втором раунде победил аргентинца Хуана Пабло ла Куадра.

Напомним, в главном событии бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев сразится со шведом Отто Валлином.