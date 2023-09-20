Бёрнс: Эдвардс побьёт Ковингтона в любой день недели

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс высказался о поединке между действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

«Я не знаю, почему этот поединок до сих пор не состоялся… Похоже, оба парня избежали травм, поэтому я не понимаю… Я помню, Леон сказал, что не хочет драться в Лондоне, а хочет выступить в Абу-Даби. Но поединок не был назначен на октябрь и не был анонсирован на ноябрь. Надеюсь, они подерутся в декабре.

Я считаю, что Леон победит в любой день недели. Он намного лучше в стойке, очень опасный, отличный контроль дистанции. Его защита стала намного лучше, а его борьба крайне недооценена. Леон очень хорош. Люди недооценивают его, потому что он нечасто дерётся», — сказал Бёрнс в интервью изданию Middle Easy.