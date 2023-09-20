«Я должен защитить его». Соннен объяснил скандальный счёт судьи в бою Грассо — Шевченко

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся 17 сентября в Лас-Вегасе (США).
Напомним, поединок завершился вничью, что вызвало споры. В частности, критике подвергся судья Майкл Белл, отдавший Грассо пятый раунд со счётом 10-8.
«Я должен защитить Майкла Белла. Этот поединок мог быть остановлен, когда Шевченко была атакована [в концовке пятого раунда]. Я понимаю, титульные бои стараются не останавливать, но если вы свернулись в клубок и принимаете удары, а это то, что увидел Майкл Белл… Возможно, у него есть своя точка зрения. Я бы хотел его услышать.
Здесь есть о чём подумать. Возможно, у Майкла Белла была своя причина. Я не смотрел бой вживую. И я считаю, что Шевченко выиграла раунд, но, возможно, это могло выглядеть иначе», — сказал Соннен в эфире ESPN.
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