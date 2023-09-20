Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я должен защитить его». Соннен объяснил скандальный счёт судьи в бою Грассо — Шевченко

«Я должен защитить его». Соннен объяснил скандальный счёт судьи в бою Грассо — Шевченко
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, поединок завершился вничью, что вызвало споры. В частности, критике подвергся судья Майкл Белл, отдавший Грассо пятый раунд со счётом 10-8.

«Я должен защитить Майкла Белла. Этот поединок мог быть остановлен, когда Шевченко была атакована [в концовке пятого раунда]. Я понимаю, титульные бои стараются не останавливать, но если вы свернулись в клубок и принимаете удары, а это то, что увидел Майкл Белл… Возможно, у него есть своя точка зрения. Я бы хотел его услышать.

Здесь есть о чём подумать. Возможно, у Майкла Белла была своя причина. Я не смотрел бой вживую. И я считаю, что Шевченко выиграла раунд, но, возможно, это могло выглядеть иначе», — сказал Соннен в эфире ESPN.

Материалы по теме
Деметриус Джонсон назвал свой счёт в реванше Шевченко — Грассо
Материалы по теме
Все признали, что у Шевченко украли победу. Может, UFC просто отдаст Вале пояс?
Все признали, что у Шевченко украли победу. Может, UFC просто отдаст Вале пояс?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android