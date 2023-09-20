Тренер Уайлдера высказался о скандальном ударе в бою Усика и Дюбуа

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«Этот удар мог быть легитимным. Мы и раньше видели, что Усик падает после ударов по корпусу, которые его потрясают. Что же касается головы, то Александр способен выдерживать адские удары, если только не удары Деонтея Уайлдера», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.