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Тренер Уайлдера высказался о скандальном ударе в бою Усика и Дюбуа

Тренер Уайлдера высказался о скандальном ударе в бою Усика и Дюбуа
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«Этот удар мог быть легитимным. Мы и раньше видели, что Усик падает после ударов по корпусу, которые его потрясают. Что же касается головы, то Александр способен выдерживать адские удары, если только не удары Деонтея Уайлдера», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

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