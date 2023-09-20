Чемпион WBO в полулёгком весе определится 5 ноября

Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Робейси Рамирес (13-1, 8 KO) проведёт защиту титула в рамках вечера от промоутерской компании Top Rank, который состоится 5 ноября в городе Стейтлайн (штат Невада, США), сообщает издание BoxingScene.
Соперником Рамиреса станет 29-летний непобеждённый мексиканский проспект Рафаэль Эспиноза (21-0, 18 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2013 года и впервые сразится за мировой титул.
Робейси Рамиресу 29 лет. Кубинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также триумфатором Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дебютировал в профессионалах в 2019 году и уступил в первом же поединке, однако отквитал поражение. В апреле 2023-го сразился за мировой титул, перебоксировав ганского экс-чемпиона Айзека Догбо.
- 20 сентября 2023
-
22:13
-
22:04
-
21:12
-
21:00
-
20:46
-
19:50
-
19:07
-
18:49
-
18:06
-
17:54
-
17:24
-
16:32
-
16:31
-
15:59
-
15:47
-
14:57
-
13:55
-
13:44
-
12:50
-
12:44
-
11:51
-
11:33
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
00:36
-
00:19
- 19 сентября 2023
-
22:55
-
22:20
-
21:40
-
20:25