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Чемпион WBO в полулёгком весе определится 5 ноября

Чемпион WBO в полулёгком весе определится 5 ноября
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Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Робейси Рамирес (13-1, 8 KO) проведёт защиту титула в рамках вечера от промоутерской компании Top Rank, который состоится 5 ноября в городе Стейтлайн (штат Невада, США), сообщает издание BoxingScene.

Соперником Рамиреса станет 29-летний непобеждённый мексиканский проспект Рафаэль Эспиноза (21-0, 18 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2013 года и впервые сразится за мировой титул.

Робейси Рамиресу 29 лет. Кубинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также триумфатором Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дебютировал в профессионалах в 2019 году и уступил в первом же поединке, однако отквитал поражение. В апреле 2023-го сразился за мировой титул, перебоксировав ганского экс-чемпиона Айзека Догбо.

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