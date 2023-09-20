Источник: Райан Гарсия вернётся на ринг 19 ноября
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Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) вернётся на ринг 19 ноября в США, сообщает издание BoxingScene.
В настоящий момент промоушен бойца занимается выбором места шоу, которое может пройти в Техасе или Аризоне. Ожидается, что Гарсия выступит в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг), соперник пока неизвестен.
Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.
Единственное поражение Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.
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