Источник: Райан Гарсия вернётся на ринг 19 ноября

Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) вернётся на ринг 19 ноября в США, сообщает издание BoxingScene.

В настоящий момент промоушен бойца занимается выбором места шоу, которое может пройти в Техасе или Аризоне. Ожидается, что Гарсия выступит в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг), соперник пока неизвестен.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

Единственное поражение Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.