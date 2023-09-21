«Не имеет значения». Миочич сказал, как справляется со статусом аутсайдера в бою с Джонсом
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Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) и рекордсмен дивизиона по числу защит подряд, американец Стипе Миочич рассказал, как справляется со статусом в преддверии поединка с соотечественником Джоном Джонсом.
«Мне потребовалась парочка боёв, чтобы перестать обращать внимание на то, что думают остальные. Теперь это не имеет значения для меня. Если вы считаете, что я проиграю – так тому и быть. Вы проиграете много денег, если будете ставить против меня.
Чувствую себя замечательно. Я немного прибавил в весе и ощущаю себя сильным. Да, вы получаете синяки и шишки, но такова подготовка. Мой настрой такой, каким и должен быть. У меня отличная команда как в зале, так и дома», — сказал Миочич в интервью YouTube-каналу BetOnline_ag.
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