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Стал известен главный бой UFC 296

Стал известен главный бой UFC 296
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Президент UFC Дана Уайт официально объявил имена участников главного боя турнира UFC в США 16 декабря. На турнире UFC 296, который пройдёт в Лас-Вегасе, состоится поединок за титул в полусредней категории между чемпионом Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Об этом сообщил Уайт в своих социальных сетях.

Ковингтон уже два боролся за этот титул, но проиграл оба боя Камару Усману. Предыдущий поединок Ковингтон провёл в марте 2022 года на UFC 272 против Хорхе Масвидаля. Колби оказался сильнее по единогласному решению.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года на UFC 278, где смог нокаутировать Усмана, а затем на UFC 286 смог защитить титул против него же, но раздельным решением. Камару сняли один балл в третьем раунде за удержание ограждения.

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