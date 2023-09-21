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Дос Сантос: Павлович будет доминировать в дивизионе очень скоро

Дос Сантос: Павлович будет доминировать в дивизионе очень скоро
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос дал комментарий по поводу российского бойца Сергея Павловича.

«У меня была возможность тренироваться с ним, и он действительно крут. Многие его просто боятся, и он будет звездой, он будет доминировать в дивизионе очень скоро. Он становится только лучше. Мой земляк, Жаилтон Алмейда, тоже идёт очень хорошо и делает впечатляющую работу, но у меня был опыт личных тренировок с Павловичем, так что я знаю, о чём говорю. Он очень крут», – приводит слова дос Сантоса MMA Fighting.

Сергею Павловичу 31 год. Россиянин выступает в сильнейшей организации мира с 2018 года. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.

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