Джо Джойс — о Чжилэе: я не осознавал, насколько он точный и быстрый

Бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории, британец Джо Джойс рассказал, что помешало ему победить китайского боксёра Чжан Чжилэя, и поделился подготовкой к реваншу.
«Я думал, что доберусь до него и утомлю, а потом нокаутирую. Но я не осознавал, насколько он был точным и быстрым. Я недооценил его точность и скорость. Он довольно проницательный персонаж, который не показывает многого, но он хороший в бою, и драться с ним — это большой риск.
Очевидно, я работал над своей защитой и провёл гораздо больше времени на ринге с левшами, потому что это непривычный стиль. Это другое, потому что ведущая нога соперника находится рядом с твоей ведущей ногой, и, знаете, здесь совершенно другая тактика, чем та, к которой я привык.
Чжан очень опытный. Он был на высоком уровне среди любителей. Кроме того, его предыдущий бой с Филипом Хрговичем как бы хорошо подготовил его к бою со мной. У него было больше практики. Теперь у меня больше практики, и я буду в лучшей форме», — сказал Джойс BoxingScene.
Бой Джо Джойса и Чжан Чжилэя состоится 23 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания. В первом поединке Чжилэй победил британского боксёра техническим нокаутом в шестом раунде.
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