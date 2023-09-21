Джо Джойс — о Чжилэе: я не осознавал, насколько он точный и быстрый

Бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории, британец Джо Джойс рассказал, что помешало ему победить китайского боксёра Чжан Чжилэя, и поделился подготовкой к реваншу.

«Я думал, что доберусь до него и утомлю, а потом нокаутирую. Но я не осознавал, насколько он был точным и быстрым. Я недооценил его точность и скорость. Он довольно проницательный персонаж, который не показывает многого, но он хороший в бою, и драться с ним — это большой риск.

Очевидно, я работал над своей защитой и провёл гораздо больше времени на ринге с левшами, потому что это непривычный стиль. Это другое, потому что ведущая нога соперника находится рядом с твоей ведущей ногой, и, знаете, здесь совершенно другая тактика, чем та, к которой я привык.

Чжан очень опытный. Он был на высоко