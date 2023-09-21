Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья: чемпионский пояс UFC — это просто красивый аксессуар

Адесанья: чемпионский пояс UFC — это просто красивый аксессуар
Комментарии

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья, проигравший в титульном бою на UFC 293 Шону Стрикленду, рассказал о своём отношении к чемпионскому поясу.

«Пояса никогда не имели для меня значения. То есть, конечно, имеют, но сколько раз я говорил, что это просто модная побрякушка, которая приносит тебе больше денег. Но я дошёл до того уровня, что пояс — это просто красивый аксессуар. У меня уже есть пояса, у меня много поясов. Я просто собираюсь сделать это снова, просто для удовольствия», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.

Напомним, в минувшие выходные Шон Стрикленд победил Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Исраэль лишился титула UFC.

Материалы по теме
«Это был дурной сон». Адесанья прервал молчание после боя со Стриклендом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android