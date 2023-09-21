Адесанья: чемпионский пояс UFC — это просто красивый аксессуар

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья, проигравший в титульном бою на UFC 293 Шону Стрикленду, рассказал о своём отношении к чемпионскому поясу.

«Пояса никогда не имели для меня значения. То есть, конечно, имеют, но сколько раз я говорил, что это просто модная побрякушка, которая приносит тебе больше денег. Но я дошёл до того уровня, что пояс — это просто красивый аксессуар. У меня уже есть пояса, у меня много поясов. Я просто собираюсь сделать это снова, просто для удовольствия», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.

Напомним, в минувшие выходные Шон Стрикленд победил Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Исраэль лишился титула UFC.