Марлон Вера назвал идиотами тех, кто считает Хабиба Нурмагомедова лучшим во все времена
Поделиться
Эквадорский боец UFC Марлон Вера, выступающий в легчайшей весовой категории, прокомментировал публикацию о чемпионе UFC в тяжёлом весе Джоне Джонсе, который должен провести очередной титульный бой против Стипе Миочича в ноябре на UFC 295. В оригинальной публикации ESPN говорилось, что спустя 12 лет Джо Джонс по-прежнему чемпион UFC.
«И некоторые из вас, идиотов, называют Хабиба величайшим во все времена, ржу не могу», — написал Вера в своих социальных сетях.
Предстоящий бой станет 15-м титульным для Джо Джонса, его последним оппонентом был Сириль Ган, с которым они встретились в марте 2023 года на UFC 285.
На счету непобеждённого Хабиба Нурмагомедова четыре титульных боя в UFC, последний — против американца Джастина Гэтжи.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
13:41
-
12:26
-
11:58
-
10:58
-
10:08
-
09:52
-
07:34
-
07:19
-
07:02
-
01:13
-
00:59
-
00:05
- 20 сентября 2023
-
23:47
-
22:46
-
22:13
-
22:04
-
21:12
-
21:00
-
20:46
-
19:50
-
19:07
-
18:49
-
18:06
-
17:54
-
17:24
-
16:32
-
16:31
-
15:59
-
15:47
-
14:57
-
13:55
-
13:44
-
12:50
-
12:44
-
11:51
Партнерский контент