Марлон Вера назвал идиотами тех, кто считает Хабиба Нурмагомедова лучшим во все времена

Эквадорский боец UFC Марлон Вера, выступающий в легчайшей весовой категории, прокомментировал публикацию о чемпионе UFC в тяжёлом весе Джоне Джонсе, который должен провести очередной титульный бой против Стипе Миочича в ноябре на UFC 295. В оригинальной публикации ESPN говорилось, что спустя 12 лет Джо Джонс по-прежнему чемпион UFC.

«И некоторые из вас, идиотов, называют Хабиба величайшим во все времена, ржу не могу», — написал Вера в своих социальных сетях.

Предстоящий бой станет 15-м титульным для Джо Джонса, его последним оппонентом был Сириль Ган, с которым они встретились в марте 2023 года на UFC 285.

На счету непобеждённого Хабиба Нурмагомедова четыре титульных боя в UFC, последний — против американца Джастина Гэтжи.