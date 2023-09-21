Фахретдинов дал прогноз на бой Физиева и Гамрота
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов дал прогноз на предстоящий поединок между Рафаэлем Физиевым и Матеушом Гамротом.
«Мне кажется, кто свою работу навяжет, тот и выиграет. У Физиева посильнее ударная техника, Гамрот хорошо борется. Кто своё навяжет, тот и выиграет. Если у Гамрота получится перевести и завязать, он победит. А в стойке Физиев явно посильнее.
Мне кажется, бой будет проходить в стойке. Рафа подготовится к сопернику и его манере. Возможно, Физиев сам может удивить, если попробует пройти в ноги. Но, наверное, он не будет себе изменять, будет работать в стойке. А вообще шансы – 50 на 50», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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