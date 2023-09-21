Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Дело уже не только в поясе». Прохазка – о бое с Перейрой на UFC 295

«Дело уже не только в поясе». Прохазка – о бое с Перейрой на UFC 295
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу своего следующего поединка. Его он проведёт на турнире UFC 295 11 ноября с представителем Бразилии, третьим номером дивизиона Алексом Перейрой.

«Рад, что у меня вновь будет бразильский вызов. Я хорошо подготовлюсь к этому испытанию и буду делать всё для победы. Дело уже не только в поясе, но и в самом выступлении и пути к победе. Мы сделаем это и победим!» — написал Прохазка.

Напомним, бывший чемпион UFC в среднем весе Перейра нынешним летом дебютировал в новой для себя категории – полусреднем весе. Раздельным решением судей он оказался сильнее Яна Блаховича на UFC 291.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев:

Материалы по теме
Анкалаев не нужен UFC? Вместо второго шанса для Магомеда – спорный титульник Перейры
Анкалаев не нужен UFC? Вместо второго шанса для Магомеда – спорный титульник Перейры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android