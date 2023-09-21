Уволенный из UFC боец Жумагулов – о промоушене: галимое шоу

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов, покинувший UFC летом этого года, критически высказался об американском промоушене. В лиге Даны Уайта Жумагулов провёл семь поединков, одержав в них одну победу и потерпев шесть поражений. В общей же сложности на его счету 23 боя, в которых он одержал 14 побед (семь нокаутом) и потерпел девять поражений.
«В данный момент ни за кем не слежу. Такого интереса, как раньше, нет. Чтобы горели глаза, чьи-то бои смотреть, просыпаться. Я там побыл, знаю, что это. Раньше действительно всё это было интересно. А сейчас шоу. Понятно – все, кто чемпионом становится, кого сливают. Последние бои посмотри: вообще галимое шоу стало.
Да, конечно, чувствовал несправедливость к себе в UFC. С первых боёв. Я залетел тогда, я был в топе. И в мировых рейтингах был. И по всему миру меня много кто знал. Туда попал, и меня начали по молодым таскать. Они мне проигрывают, и им отдают бой. Чисто ты должен быть молодым, рекорд должен быть сухой, чтобы ты знал английский более-менее, был интересен публике. Ну что говорить. Мои бои посмотри. По статистике всех перебивал, визуально было видно. Не только наши кричали, а сами местные бойцы и специалисты говорили, что я выиграл, и ко мне была несправедливость.
Самоа главное — я ни в чём не разочаровываюсь, ни о чём не жалею. Так что не опускаю руки, не сдался. Многие бы сдались, а я не сдаюсь. До конца в любом случае. Я воин пожизненно. Я ещё вернусь», — приводит слова Жумагулова Legalbet.kz.
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