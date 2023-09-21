Стало известно, когда изберут нового президента Союза ММА России вместо Ф. Емельяненко

Выборы нового президента Союза смешанных единоборств России будут проведены в ноябре. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента организации Андрей Терентьев.

«Конференция, на которой пройдут выборы, состоится в ноябре», – приводит слова Терентьева ТАСС.

Ранее президентом Союза смешанных единоборств России был прославленный боец и ветеран ММА Фёдор Емельяненко. Сегодня, 21 сентября, стало известно, что федерация приняла заявление Емельяненко об отставке. Эту организацию он возглавлял с момента её создания в 2012 году. В октябре 2018 года Фёдор покинул пост, а в июне 2022-го вновь занял его.

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что Емельяненко будет присутствовать в игре UFC 5.