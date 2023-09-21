Стерлинг – о бое с О’Мэлли: Дана Уайт был счастлив, когда я проиграл

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение от американца Шона О’Мэлли в титульном поединке UFC.

«Я знаю, что Дэйна Уайт был счастлив, когда я проиграл. Ещё бы! Курица, которая несёт золотые яйца, выиграла бой. Хотя такое могло произойти в одном случае из десяти. Все знали, что я должен был победить. Но одна ошибка принесла победу О'Мэлли на блюдечке с голубой каёмочкой», – приводит слова Стерлинга MMA Hour.

Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Стерлингом и О'Мэлли прошёл на арене TD Garden в Бостоне (США) в рамках турнира UFC 292. О'Мэлли победил своего оппонента нокаутом в начале второго раунда. Тем самым Стерлинг не сумел защитить свой титул, который перешёл к американцу.