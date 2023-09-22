Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму

Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму
Комментарии

Бывший чемпион промоушена UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как отдыхает и тренируется на Бали (Индонезия).

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 19 на 20 августа по московскому времени в Бостоне (США) на турнире UFC 292, Стерлинг встречался с соотечественником Шоном О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой О’Мэлли техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В общей сложности Стерлинг провёл 27 боёв в ММА, одержав 23 победы и потерпев четыре поражения.

Россиянин Пётр Ян встретился с американцем Алджамейном Стерлингом:

Материалы по теме
«Дай нам драться до конца!» Чемпионский пояс со Стерлинга снял судья?
«Дай нам драться до конца!» Чемпионский пояс со Стерлинга снял судья?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android