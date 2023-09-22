«Это будет зрелищный бой, никто не пожалеет». Перейра — о поединке с Прохазкой на UFC 295

36-летний боец UFC бразилец Алекс Перейра поделился эмоциями от назначенного на UFC 295 боя с чехом Иржи Прохазкой. Отметим, что оба бойца являются бывшими чемпионами UFC: Перейра — в среднем весе, Прохазка — в полутяжёлом весе.

«Чувствую, что меня хорошо принимают в этом виде спорта, где многие сомневались во мне и говорили: «Он не добьётся успеха, слишком много нападения, не умеет защищаться, не умеет бороться». Я доказывал неправоту скептиков, заслужил их уважение и сегодня вижу, что эти сомневающиеся «переобулись» и стали моими фанатами. Я вижу тех, кто раньше был негативен, как они изменили своё мнение, но мои действия тоже поспособствовали этому. Большое спасибо всем за сообщение, мотивацию, и я просто в восторге.

Хорошо, это будет бой, настоящее зрелище, потому что у нас разные стили, но их все любят, и я очень рад, что этот бой назначен. Уверен, это будет фурор. Я не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре этого боя», — сказал Перейра в видео на своём YouTube-канале.

Поединок между Перейрой и Прохазкой станет титульным в полутяжёлом весе. UFC 295 пройдёт 11 ноября 2023 в Нью-Йорке, США.