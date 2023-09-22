Нганну показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Фьюри

Известный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Нганну показал, как проводит тренировки, готовясь к боксёрскому поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года).

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу: