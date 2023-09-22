«Меня интересует только Махачев». Гамрот — о желаемом сопернике в лёгком весе

32-летний польский боец UFC Матеуш Гамрот в преддверии боя с Рафаэлем Физиевым рассказал, бой с кем из претендентов в лёгкой весовой категории его интересует. Поляк обратил своё внимание на российского бойца Ислама Махачева, который встретится с Чарльзом Оливейрой на UFC 294 в октябре 2023 года.

«Меня мало что волнует, потому что мои борцовские навыки всегда превосходят ударников. Меня интересует только один парень в лёгком дивизионе. Он борец. Это Ислам Махачев. Я верю, что он победит Чарльза Оливейру. Надеюсь, мы встретимся в будущем, в следующем году или через год.

Думаю, что я лучший борец, чем Махачев. Посмотрим. Я должен встретиться с ним в октагоне и сразиться с ним. Тогда мы получим ответ, кто лучший борец. По моему мнению, я лучший борец в лёгком весе. Я всех уничтожил. Для меня это не проблема. То же самое произойдёт в субботу вечером», — приводит слова Гамрота с медиадня MMAJunkie.

Бой Гамрота и Физиева пройдёт в ночь на 24 сентября в рамках UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.