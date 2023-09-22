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Четыре штрафа за перевес: полные итоги взвешивания участников RCC Intro 28

Завтра в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК состоится турнир RCC Intro 28, который возглавит бой Асылжана Бакытжанулы и Владимира Селиверстова. В прямом эфире турнир покажет телеканал UDAR.

Сегодня все участники шоу прошли обязательное медицинское обследование и фиксацию веса. Сразу четыре бойца превысили лимит своих весовых категорий.

Асылжан Бакытжанулы показал на весах 94,90 кг, при лимите до 93 кг, он получил штраф 20% от гонорара в пользу Владимира Селиверстова.

Похожая ситуация произошла в парах Назрулоев Халим vs Марсело Гуарилья и Халатян Гор vs Ахмадов Сафармамад. Марсело Гуарилья и Ахмедов Сафармамад получат штрафы 20% от гонорара в пользу соперников.

Ещё один штраф в паре Шумаев Сергей vs Пурширмухаммад Мухаммадреза. Бойцы договорились о поединке в промежуточном весе 125 кг, но иранец вышел за лимит, поэтому отдаст 10% в пользу соперника.

Полные итоги взвешивания турнира RCC Intro 28:

1-я пара, 3 р. по 5 мин., 68 кг | Профессиональный ММА

67,90 кг — Саралиев Ахмед (2-0), Грозный, Россия

68 кг — Кодзоев Магомед (3-2), Малгобек, Ингушетия

2-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,60 кг — Новиков Александр (3-1), Барнаул, Россия

77,20 кг — Цапенко Михаил (4-2), Москва, Россия

3-я пара, 3 р. по 3 мин., до 77 кг | Профессиональный кикбоксинг

76,80 кг — Васильев Александр (дебют), Екатеринбург, Россия

77,30 кг — Келат Али (12-2), Стамбул, Турция

4-я пара, 3 р. по 5 мин., 57 кг | Профессиональный ММА

57,46 кг — Халатян Гор (5-2-1), Екатеринбург, Россия

58,34 кг — Ахмадов Сафармамад (5-1-2), Москва, Россия

5-я пара, 3 р. по 3 мин., 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг

122,35 кг — Шумаев Сергей (3-1), Новосибирск, Россия

125,8 кг — Пурширмухаммад Мухаммадреза (-), Тегеран, Иран

6-я пара, 3 р. по 5 мин., до 80 кг | Профессиональный ММА

80 кг — Караваев Артур (17-8), Екатеринбург, Россия

79,70 кг — Туганбаев Жакып (9-2), Бишкек, Кыргыстан

7-я пара, 3 р. по 3 мин., до 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг

107,45 кг — Веселкин Сергей (13-3), Москва, Россия

101,05 кг — Багужаев Ахмад (-), Ош, Киргизия

8-я пара, 3 р. по 5 мин., 61,2 кг | Профессиональный ММА

61,25 кг — Назрулоев Халим (7-0), Екатеринбург, Россия

62,6 кг — Марсело Гуарилья (20-9-1), Бразилия

9-я пара, 3 р. по 3 мин., до 75 кг | Профессиональный кикбоксинг

75 кг — Хамбахадов Сайфуллах (47-14), Грозный, Россия

74,95 кг — Джамал Юсупов (-), Бурса, Турция

10-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,50 кг — Хамзин Ильяс (11-3), Екатеринбург, Россия

76,75 кг — Ричард Годой (15-5), Куритиба, Бразилия

11-я пара, 5 р. по 3 мин., до 70 кг | Профессиональный кикбоксинг

70,70 кг — Акопян Жора (27-3), Минск, Беларусь

70,85 кг — Ульянов Алексей (44-8-1), Прокопьевск, Россия

12-я пара, 3 р. по 5 мин., до 93 кг | Профессиональный ММА

94,90 кг — Асылжан Бакытжанулы (14-4-1), Алматы, Казахстан

93,15 кг — Селиверстов Владимир (14-5), Сызрань, Россия