«Ждите подарок на Рождество от саудовцев». Менеджер Фьюри анонсировал его бой

Спенсер Браун, менеджер британского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, намекнул на то, что ближе к концу года может быть назначен бой его подопечного. Самым ожидаемым соперником Фьюри является украинец Александр Усик.

«Я не могу разглашать ничего, что происходит в данный момент, но если бы у вас был список рождественских желаний с одни боем, который вы хотели бы увидеть в тяжёлом весе, это вполне может произойти. Я собираюсь сказать следующее: саудовцы сделают Рождество реальностью — это всё, что я могу сказать», — сказал Браун на YouTube-канале The Fight with Teddy Atlas.

Напомним, ближайшим соперником Цыганского короля станет бывший боец UFC Фрэнсис Нганну. Их бой назначен на 28 октября 2023 года, он состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.