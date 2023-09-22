Кормье поделился сведениями о физической форме Миочича за 7 недель до его боя с Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о Стипе Миочиче, которому в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) на UFC 295 предстоит провести поединок с Джоном Джонсом.

«Я общался с представителями лагеря Миочича, и они сказали мне, что он никогда не выглядел лучше. Он выглядит огромным и сильным. Будет ли этого достаточно? Я не знаю. Я просто даю вам эту информацию. Я приоткрываю занавес, чтобы вы могли понять, чего ожидать от Стипе Миочича в титульном поединке», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Миочич дебютировал в профессиональных MMA в 2010 году и уже в 2011-м провёл первый бой в UFC. В мае 2016 года Стипе сразился за титул организации, нокаутировав на UFC 198 бразильца Фабрисиу Вердума, после чего провёл три успешные защиты титула.

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