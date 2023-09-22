Камил Гаджиев раскрыл гонорары Минеева и Штыркова за два боя

Сегодня, 22 сентября, в Екатеринбурге проходит пресс-конференция, посвящённая поединку Владимира Минеева и Ивана Штыркова. Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился информацией о гонорарах бойцов.

«Гонорар Минееву за бой со Штырковым по правилам в ММА будет меньше его гонорара за бой по кикбоксингу. Но у нас есть договорённость относительно рекламных возможностей, которые мы можем монетизировать. С учётом этого, думаю, Вова за два боя заработает около 30 млн», — передаёт слова Гаджиева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Ранее стало известно о назначении боя по правилам кикбоксинга. Поединок состоится 18 ноября 2023 года в городе Сочи. Реванш ожидается осенью 2024 года.