Камил Гаджиев раскрыл гонорары Минеева и Штыркова за два боя
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Сегодня, 22 сентября, в Екатеринбурге проходит пресс-конференция, посвящённая поединку Владимира Минеева и Ивана Штыркова. Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился информацией о гонорарах бойцов.
«Гонорар Минееву за бой со Штырковым по правилам в ММА будет меньше его гонорара за бой по кикбоксингу. Но у нас есть договорённость относительно рекламных возможностей, которые мы можем монетизировать. С учётом этого, думаю, Вова за два боя заработает около 30 млн», — передаёт слова Гаджиева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.
Ранее стало известно о назначении боя по правилам кикбоксинга. Поединок состоится 18 ноября 2023 года в городе Сочи. Реванш ожидается осенью 2024 года.
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