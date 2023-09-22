Николай Клименко объявил о поединке Олейника и Мондрагона

Глава RCC Николай Клименко сообщил на пресс-конференции, посвящённой поединку Владимира Минеева и Ивана Штыркова о назначении поединка между Алексеем Олейником и Джеронимо Дос Сантосом по прозвищу Мондрагон.

«Мы увидим возвращение Олейника. Его соперником будет Мондрагон. У Алексея богатый опыт, это легенда, без преувеличений. Раньше он представлял команду «Архангел Михаил». Он попросил бой, мы его сделали», — передаёт слова Клименко с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, в августе 2023 года 46-летний Олейник дебютировал в профессиональном боксе, победив в первом раунде Тагира Дзоблаева.

43-летний Мондрагон провёл последний бой в феврале 2023 года на турнире PFL, одержав победу над Леонардо Гимараешем единогласным решением судей. На его счету 44 победы, 24 поражения и одна ничья.