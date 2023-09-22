Камил Гаджиев рассказал, за счёт чего Ян может вновь оказаться в топе UFC

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал форму Петра Яна, который проиграл три поединка кряду. К тому же рассказал, что нужно, чтобы вернуться в топ UFC.
«Мы привыкли, что Пётр выигрывает, а тут серия поражений. Но он не проиграл Шону О'Мэлли, вот хоть убейте. Что касается остальных боёв, то да, там он проиграл. Но это не было каким-то избиением. Это же не повод завершать карьеру. Он сейчас может одержать одну победу и обратно залететь в топы. На мой взгляд, его следующий бой и будет определяющим. Даже можно вернуться в титульную гонку», – сказал Гаджиев на пресс-конференции, посвящённой поединку Владимира Минеева и Ивана Штыркова.
Отметим, что Ян уступил американцам Алджамейну Стерлингу на UFC 27 и Шону О’Мэлли на UFC 280 и также проиграл грузину Мерабу Двалишвили на UFC Fight Night 221.
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