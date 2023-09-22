Хабиб Нурмагомедов назвал причины своего успеха в ММА
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о факторах, которые позволили ему достичь успеха в смешанных единоборствах.
«Целеустремлённость, терпение и дисциплина. И ещё конкурентоспособность. Это когда ты попадаешь в конкурентоспособную среду. Вот ты приходишь в зал, и там 20 человек, которые могут тебя «уработать». И ты каждый день с ними работаешь и проходишь через всё это. Это очень тяжёлая вещь. Ты либо психологически ломаешься, либо становишься сильнее», – сказал Нурмагомедов в документальном сериале «Большая битва».
Напомним, Нурмагомедов провёл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года.
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