Шлеменко: некоторые бойцы пытаются копировать Фёдора Емельяненко, но это выглядит глупо
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, какие эмоции испытывает при выходе в октагон.
«Злюсь, бывает, знаешь, могу не слышать ничего. Эмоционально, короче, из себя выхожу, закипаю. А надо быть поспокойнее.
Например, тот же Фёдор Емельяненко — он всегда спокоен, как удав, без эмоций. Но это чисто его тема. Надо найти свою тему. Например, есть куча людей, которые пытаются копировать Фёдора, но это выглядит как-то глупо», — рассказал Шлеменко в документальном сериале «Большая битва».
В своём последнем бою Александр Шлеменко победил бразильца Алекса Оливейру сабмишеном в первом раунде. Ранее стало известно, что Шлеменко проведёт реванш с сербом Александром Иличем на турнире RCC, который пройдёт в декабре этого года.
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
19:46
-
18:57
-
18:19
-
17:45
-
17:38
-
17:13
-
16:52
-
16:48
-
16:32
-
16:23
-
16:14
-
16:12
-
15:48
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:08
-
14:17
-
14:05
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:27
-
11:54
-
11:42
-
11:14
-
10:25
-
10:24
-
09:33
-
00:21
- 21 сентября 2023
-
23:49
-
23:27
-
22:42
-
22:21
-
21:41
Партнерский контент