Шлеменко: некоторые бойцы пытаются копировать Фёдора Емельяненко, но это выглядит глупо

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, какие эмоции испытывает при выходе в октагон.

«Злюсь, бывает, знаешь, могу не слышать ничего. Эмоционально, короче, из себя выхожу, закипаю. А надо быть поспокойнее.

Например, тот же Фёдор Емельяненко — он всегда спокоен, как удав, без эмоций. Но это чисто его тема. Надо найти свою тему. Например, есть куча людей, которые пытаются копировать Фёдора, но это выглядит как-то глупо», — рассказал Шлеменко в документальном сериале «Большая битва».

В своём последнем бою Александр Шлеменко победил бразильца Алекса Оливейру сабмишеном в первом раунде. Ранее стало известно, что Шлеменко проведёт реванш с сербом Александром Иличем на турнире RCC, который пройдёт в декабре этого года.