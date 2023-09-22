Гаджиев оценил шансы Копылова в боях со Стриклендом и Адесаньей

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал возможные бои россиянина Романа Копылова в UFC.

«Не сказал бы, что Копылов будет фаворитом в боях с Адесаньей или Стриклендом, но и андердогом тоже не будет. Не то чтобы в них нет ничего особенного. Нет, они особенные, но и Копылов особенный. Он выиграл пять раз чемпионат России по рукопашке. Самое главное, у него сейчас есть уверенность в себе. Когда он будет выходить на бой, он будет достаточно уверен в себе. Вопрос в том, не перегорит ли он от ощущения: «А я завтра могу стать чемпионом UFC». Человек может быть психологически не готов к этому. Ну а во всём остальном… Что они, лучше бьют руками или ногами? Борцы они все, скажем так, невыдающиеся», – передаёт слова Камила Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.